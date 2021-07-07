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Досудебное расследование по делу Медведчука и Козака продлили до середины ноября

07 июля 2021, 15:32

Досудебное расследование по делу Медведчука и Козака продлили до середины ноября

Печерский райсуд Киева продлил до шести месяцев срок досудебного расследования по делу народных депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального передает «Интерфакс-Украина».

Нардепов подозревают в госизмене.

«По ходатайству следователя, согласованному прокурором, суд продлил до шести месяцев – до 11 ноября – срок досудебного расследования по этому делу», – отметили в Офисе генпрокурора.

Как сообщили в ведомстве, судебное заседание по рассмотрению ходатайства о продлении меры пресечения Меведчуку назначено на 8 июля.

Народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности – проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генпрокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

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