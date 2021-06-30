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Прокуратура будет просить продления домашнего ареста Медведчуку

30 июня 2021, 22:19

Прокуратура будет просить продления домашнего ареста Медведчуку

Представители Офиса Генерального прокурора будут подавать ходатайство о продлении срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчука. Об этом сообщает «Укринформ».

«Офис Генерального прокурора будет ходатайствовать о продлении избранного судом предварительного пресечения», — сказали в пресс-службе прокуратуры агентству.

Генпрокуратура подозревает Виктора Медведчука по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 111 — госизмена, ч. 3 ст. 15 — покушение на уголовное преступление, ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны. С 13 мая по решению суда он находится под домашним арестом.

В феврале Зеленский подписал указ СНБО о введении санкции против 8 человек и 19 компаний. Среди них Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко, а также гражданская жена нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака Наталья Лавренюк. 

Позже в СНБО пояснили, что Марченко и Лавренюк попали под санкции из-за того, что являются собственницами Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода в Ростовской области. По данным украинских спецслужб, этот завод снабжает нефтепродуктами незаконные вооруженные формирования «ДНР» и «ЛНР».

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