Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Украинский военнослужащий вчера получил осколочные ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



После оказания первой медицинской помощи бойца доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.



Всего за минувшие сутки, 7 июля, в зоне конфликта зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Подчеркивается, что обстрелы велись по позициям в районе Песок, Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганского, Авдеевки.



Украинские военные открывали огонь в ответ, добавили в штабе.



С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала три обстрела — в районе Опытного, Новозвановки, Невельского.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 7 июля были обстреляны ее позиции в районе Веселого, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка. Сегодня боевики заявили про обстрелы у Старомихайловки и Веселого.



Группировка «ЛНР» подчеркивает, что вчера произошло 6 нарушений режима прекращения огня в районе ее позиций у Желобка, Золотого-5, Желобка, Донецкого, Калиновки.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 июля 2021-го зафикфсировала не менее 42 072 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.



Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.