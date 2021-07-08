Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Обновлено
08 июля 2021, 08:10

Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе

Украинский военнослужащий вчера получил осколочные ранения вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

После оказания первой медицинской помощи бойца доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

Всего за минувшие сутки, 7 июля, в зоне конфликта зафиксировали 6 нарушений режима прекращения огня со стороны НВФ. Подчеркивается, что обстрелы велись по позициям в районе Песок, Старогнатовки, Золотого-4, Причепиловки, Луганского, Авдеевки.

Украинские военные открывали огонь в ответ, добавили в штабе.

С начала текущих суток украинская сторона зафиксировала три обстрела — в районе Опытного, Новозвановки, Невельского.

В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что 7 июля были обстреляны ее позиции в районе Веселого, Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Александровка. Сегодня боевики заявили про обстрелы у Старомихайловки и Веселого.

Группировка «ЛНР» подчеркивает, что вчера произошло 6 нарушений режима прекращения огня в районе ее позиций у Желобка, Золотого-5, Желобка, Донецкого, Калиновки.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 июля 2021-го зафикфсировала не менее 42 072 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество уменьшилось.

Вместе с тем в ОБСЕ заявили, что в последние месяцы ситуация на Донбассе ухудшается.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
режим тишины ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
13:40
Пушилин признал, что рост цен провоцирует коррупция в структурах «ДНР»
12:30
«ЛНР» обновит свои «паспорта»
12:14
На неподконтрольной Донетчине вчера от ковида умерли 12 человек
10:58
Участвующий в выборах в Госдуму «экс-премьер ДНР» рассказал, как РФ организует голосование
10:30
«ЛНР»: 37 новых случаев коронавируса и трое умерших
09:14
В донецкой клинике произошел пожар
22:04
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 июля
20:49
«ЛНР» тоже ввела уголовную ответственность за перекрытие дорог
17:14
«ЛНР» усилила ответственность за «реабилитацию нацизма»
15:44
Абитуриента из ОРЛО дважды оштрафовали украинские пограничники за проезд через РФ
13:47
«ДНР» заявила о 157 выявленных больных коронавирусом и 14 умерших
09:58
«ДНР» отчиталась о запуске автобусов по «международным маршрутам» в ОРЛО
09:17
«ЛНР» сообщила о двух умерших от коронавируса за сутки
все новости
08:13
Еще 617 случаев коронавируса выявили в Украине
08:10
Украинский военный получил ранение в результате обстрела на Донбассе
23:00
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 июля
22:28
Наблюдатели ОБСЕ не смогли попасть в места хранения вооружения на Донетчине
21:42
Дончанин Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаду
20:59
В Мариуполе предупредили, что будут автоматически списывать коммунальные долги со счетов горожан
20:51
На Луганщине патрульный получил 200 часов общественных работ за вымогательство
20:32
«Пакет малыша»: С 1 июля начал действовать новый механизм получения помощи
19:57
Евросоюз начнет поддерживать телеканал «Дом» для неподконтрольных территорий
19:38
Украинская делегация в ТКГ призвала Россию ускорить подготовку к освобождению пленных
19:31
Сборная Украины по пляжному футболу отказалась ехать в Москву на чемпионат мира
18:59
В Украине при помощи США и Британии появится «москитный флот» – Таран
18:38
Двум организаторам тюрьмы «Изоляция» в Донецке сообщено о подозрении
18:25
«ДНР» назвала города с наибольшим распространением COVID-19
17:58
Непогода в Мариупольском районе: Затопило приусадебные участки и базы отдыха
все новости
ВИДЕО
Ни аптеки, ни школы, ни автобусов: Без моста уже 7 лет живут люди в Старом Айдаре
05 июля, 19:02
Штрафы на границе отменили не всем. А что на КПВВ? Дайджест НД ►
04 июля, 22:05
Путин vs Зеленский. Черный список звезд РФ. Нужен ли закон о коллаборантах? Донбасс сегодня ►
03 июля, 22:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими словами/символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция