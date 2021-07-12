Стало известно, когда Рада рассмотрит закон об олигархах во втором чтении

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении президентский законопроект о деолигархизации осенью. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».



«Последний срок подачи поправок в этот четверг... и потом верстать таблицу (сравнительную – Ред.), там много поправок, и это займет больше недели. То есть Верховная Рада фактически уже будет идти в отпуск, и уже в сентябре будет вопрос второго чтения», – сообщил Арахамия после заседания фракции в понедельник вечером.

В первом чтении законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» был принят Верховной Радой 1 июля.