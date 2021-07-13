Посол Франции заявил о тупике в переговорах по Донбассу

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Донбассе оказался в тупике. Такое мнение высказал посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью ТСН.



«Да, сейчас мы в тупике, к сожалению. Ситуация неположительная. Мы стараемся разблокировать эту ситуацию. Как я уже говорил, мы работаем на всех уровнях — консульском, министерском, и, если это возможно, на уровне лидеров. И мы это продолжаем, потому что нет других мыслей, кроме как обеспечить мир на Донбассе и восстановить территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах», — сказал он.



Дипломат отметил, что на данный момент идет работа над организацией встречи в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел. «Почти ежедневно идут постоянные консультации, чтобы попытаться организовать и финализировать эту встречу. И целью этой встречи будет восстановление режима прекращения огня», — отметил де Понсен.



Он считает, что отсутсвие прогресса обусловлено позицией Москвы.



Накануне о неконструктивной позиции РФ в вопросе Донбасса заявил президент Владимир Зеленский.