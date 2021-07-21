Группировки «Л-ДНР» включают статью Путина об Украине в учебную программу вузов ОРДЛО – правозащитники

Группировки «ДНР» и «ЛНР» приказали внести статью президента РФ Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» в образовательные программы подконтрольных им вузов. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



«Наши источники информации из числа работников образования в ОРДЛО сообщают, что со следующего учебного года статья президента РФ Владимира Путина о так называемом "едином народе", будет изучаться в вузах ОРДЛО», – отмечают правозащитники.



По их информации, о статье также будут рассказывать на так называемых «уроках мужества» в школах ОРДЛО.



«Цель одна – это воспитание у детей и молодежи ОРДЛО негативного восприятия государства Украина, а также распространение идей Владимира Путина в отношении Украины», – подчеркивают в «Восточной правозащитной группе».

Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В ней президент РФ утверждает, что Украина – это «детище советской эпохи», а в войне на Донбассе и аннексии Крыма якобы виноваты страны Запада.



Путин утверждает, что «великороссы, малороссы и белорусы – это триединый народ». Он представляет все исторические процессы на территории Украины не как борьбу украинцев за собственную государственность, а как попытки неких сил извне оторвать ее от России. Этим он полностью нивелирует стремление украинцев к независимости.



Статья президента Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» по указанию министра обороны РФ Сергея Шойгу включена в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовке.