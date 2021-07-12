Путин опубликовал статью об «историческом единстве украинцев и русских»

Президент России Владимир Путин в статье под названием «Об историческом единстве русских и украинцев» утверждает, что Украина – это «детище советской эпохи», а в войне на Донбассе и аннексии Крыма якобы виноваты страны Запада.



Статью опубликовали на сайте Кремля на украинском и русском языках.



Путин утверждает, что «великороссы, малороссы и белорусы – это триединый народ». При этом он делает широкий исторический экскурс, который начинается от Киевской Руси и охватывает разные периоды. Путин отмечает роль Киева как «матери городов русских», но потом, по его словам, роль «собирателей земель» перешла к московским правителям.



Дальше он представляет все исторические процессы на территории Украины не как борьбу украинцев за собственную государственность, а как попытки неких сил извне оторвать ее от России. Этим он полностью нивелирует стремление украинцев к независимости и подчеркивает якобы разрушительную роль Запада со времен Австро-Венгрии.



Путин утверждает, что в начале ХХ века «разнообразные квазигосударственные образования», примером которых он считает Украинскую народную республику (УНР), были очень «неустойчивыми». А большевики якобы наделили Украину и другие советские республики территориями, которые он относит к «историческим территориям России». В этом контексте он упоминает и Крым.



«Современная Украина – целиком и полностью детище советской эпохи. Мы знаем и помним, что в значительной мере она создавалась за счет исторической России», – заявляет Путин.



Президент РФ уверяет, что Россия якобы экономически поддерживала Украину после обретения независимости и что к украинцам в России относятся с большим уважением.



Во всех проблемах разделения «триединого народа» Путин винит Запад, который, по его словам, еще до 2014 года втягивал Киев «в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России».



В конфликте на Донбассе и отторжении Крыма Путин в очередной раз пытается обвинить Украину и ее западное «внешнее управление», а также утверждает, что «Киеву Донбасс просто не нужен». Он снова настаивает на прямых переговорах с «Л-ДНР» как «реальном шансе мирно восстановить территориальную целостность Украины».

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