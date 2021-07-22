Кулеба: Мы обсудим с США и Германией влияние их соглашения на безопасность Украины

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по «Северному потоку-2» способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2″. Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу», — сказал Кулеба на пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Киеве в четверг.



Киев инициировал также консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2» после официального объявления о сделке между Германией и США.

Украина при этом по-прежнему призывает Конгресс США воздержаться от заключения соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Об этом следует из письма главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова спикеру палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.