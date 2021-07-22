Байден признал поражение в борьбе с «Северным потоком-2». Разумков призывает вводить санкции дальше

Президент США Джо Байден в очередной раз заявил, что с приходом к власти ничего не смог сделать для того, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток 2», поскольку его завершение уже находилось в финальной стадии. Об этом он сказал журналистам, передает «Интерфакс-Украина».



«Идея о том, что должно было быть сказано или сделано что-то такое, что могло бы остановить это, нереалистична», — сказал Байден.



Он добавил, что «Северный поток» уже завершен на 99%.



Украина при этом по-прежнему призывает Конгресс США воздержаться от заключения соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Об этом следует из письма главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова спикеру палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси.



По его словам, «Северный поток — 2» — прежде всего геополитический проект, который в случае реализации приведет к энергетической зависимости стран Европы от газовой монополии РФ.



«Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям. "Северный поток — 2″ идет вразрез с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС и усиливает возможности для России злоупотреблять своим доминирующим положением на европейском энергетическом рынке», — отмечается в письме.



Разумков убежден, что «Северный поток — 2» является частью агрессивной политики РФ против Украины и против всего западного мира, а ввод его в эксплуатацию может привести к наращиванию агрессии против Украины.



Разумков выразил благодарность за введенные ранее Соединенными Штатами санкции и призвал продолжить эту политику.



«Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2″ и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока — 2"», — сказано в письме.



Председатель Парламента также призвал США не заключать любые соглашения по «Северному потоку-2».