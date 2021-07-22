Непогода на Донетчине: В Славянске дерево упало на 8-летнюю девочку, а в Лимане вышка рухнула на молодую женщину

На Донетчине непогода и сильный ветер стали причиной травм еще двух человек. Пострадали 8-летняя девочка из Славянска и 36-летняя женщина из Лимана, сообщает в четверг Краматорское районное управление полиции.



В Славянске в результате сильных порывов ветра дерево упало на 8-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу с переломом ноги. Происшествие случилось в районе «Славкурорта».



А в Лимане в полицию позвонил прохожий, который стал свидетелем травмирования женщины. На нее повалило металлическую вышку, в результате чего она получила переломы обеих ног.



Сведения о данных событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.

Из-за осложнения погодных условий вчера, 21 июля, в Донецкой области погиб один человек и 9 пострадали в Дружковке и Константиновке, еще один житель погиб в Меловском районе Луганской области.