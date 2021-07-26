Семенченко снова арестовали

Судья Соломенского райсуда Киева принял решение об изменении меры пресечения бывшему нардепу Семену Семенченко с домашнего ареста на помещение под стражу. Об этом сообщается на странице Семенченко в Facebook.



Семенченко называет решение суда незаконным и считает, что оно было принято под давлением СБУ.



Семенченко уже провел в одиночной камере изолятора СБУ четыре месяца до того, как 14 июля суд освободил его под круглосуточный домашний арест. Семенченко должен был прибывать по требованию к следователю, не выходить из дома без разрешения, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать паспорта для выезда за границу, носить электронное средство контроля.



«Ни одно из условий не была нарушено. Но этого оказалось мало для суда. Абсурд продолжается. Защитников Украины сажают за решетку в угоду ФСБ и по поручению КГБ Беларуси. Борьба продолжается! Готовимся к апелляции!», — заявляет подозреваемый.

Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.



Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.