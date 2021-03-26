Печерский районный суд Киева избрал бывшему командиру батальона «Донбасс» и экс-нардепу Семену Семенченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 24 мая, без права внесения залога.



Арест произведен в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко.



Сегодня ранее суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



Днем Семенченко заявил, что опровергает все обвинения в свой адрес и едет в СБУ для получения подозрения и дачи пояснений.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.