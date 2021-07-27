Годовщина режима «тишины» на Донбассе: в ТКГ рассказали о ситуации на фронте

За год действия режима прекращения огня на Донбассе зафиксировано двукратное сокращение потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Украинской делегация в ТКГ.



«Несмотря на многочисленные нарушения с российской стороны, результаты действия режима прекращения огня очевидны: в два раза меньше смертей украинских военнослужащих, втрое меньше раненых, почти втрое меньше обстрелов, по сравнению с периодом с июля 2019 до июля 2020 года», — говорится в сообщении.



По данным штаба операции Объединенных сил, с 27 июля 2019 в 26 июля 2020 года боевики 4 257 раз обстреляли украинские позиции. Погибли 88 украинских военнослужащих, 494 получили ранения.



В тоже время за аналогичный период с 27 июля 2020 до 26 июля 2021 года зафиксировано 1 995 обстрелов, погибло 45 украинских военнослужащих, 154 получили ранения.

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе начал действовать с 00.01 27 июля 2020 года. Соответствующая договоренность в рамках ТКГ предусматривала, в том числе, запрет на деятельность диверсионно-разведывательных групп, на ведение снайперского огня.



В ОБСЕ констатировали снижение почти на 80% количество обстрелов за год на Донбассе.