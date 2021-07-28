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Правительство хочет расширить бюджеты участия в Донецкой и Луганской областях

28 июля 2021, 15:57

Правительство хочет расширить бюджеты участия в Донецкой и Луганской областях

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей предусматривает формирование самодостаточных громад, которые смогут распоряжаться своими деньгами и быть активными участниками в формировании местных бюджетов. Об этом рассказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.  

«Идея этой стратегии предусматривает приоритетом государственной политики формирование самодостаточных громад. Речь идет об основах децентрализации. Нужно создать такие условия, чтобы инвестор пришел именно на эти земли, наполнял местные бюджеты, создавал рабочие места и таким образом поднимал возможности этих громад», —  рассказал Резников.  

В качестве развития прямой демократии на Донбассе он привел в пример такой инструмент как бюджеты участия.

«Мы знаем, что общественный бюджет, бюджет участия, работает и он может сегодня быть во взаимодействии с государственным бюджетом», — считает Резников.

Правительство планирует внедрить проекты софинансирования бюджетов громад. В частности, создание регионального бюджета участия для Донецкой и Луганской областей.

На данный момент стратегию экономического развития подконтрольной части Донбасса еще не презентовали общественности.

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