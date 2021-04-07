Задолженность по пенсиям переселенцев и жителей временно оккупированных территорий составляет уже 11 миллиардов гривен. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова во время презентации ежегодного доклада о защите прав и свобод человека в Украине за 2020 год.



Денисова сообщила, что в 2020 году из более 48,4 тысяч обращений о нарушении прав человека 7,8% касались нарушения прав людей, пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе, что в четыре раза больше, чем в 2019 году.

Она отметила, что из-за карантинных ограничений в 27 раз уменьшилось количество пересечений КПВВ жителями временно оккупированных территорий. В частности, поступило 1700 сообщений о проблемах с пересечением линии соприкосновения.



Людмила Денисова констатировала, что Пенсионный фонд Украины не выполняет судебные решения о восстановлении пенсий внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).



«Нарушаются права на получение пенсионных выплат ВПЛ и гражданского населения, которое осталось проживать на временно оккупированных территориях. В частности, не выполняются судебные решения о возвращении Пенсионным фондом восстановленных выплат. Долги составляют практически 11 миллиардов гривен», – проинформировала омбудсмен.

По данным Минреинтеграции, около половины из 1,5 миллиона официально зарегистрировавшихся переселенцев в действительности проживают на неподконтрольной территории.



В ООН неоднократно призывали власть Украины отказаться от привязки статуса ВПЛ к выплате пенсии.



Начиная с 2016 года выплаты пенсионерам-переселенцам время от времени прекращают, и вопрос возвращения задолженности остается актуальным по сей день. До карантина типичной являлась ситуация, когда Пенсионный фонд блокировал пенсию за нарушение «правила 56 дней», когда был превышен срок отсутствия пенсионера на подконтрольной правительству Украины территории, либо при непрохождении идентификации в Ощадбанке. Юристы-правозащитники считают, что это незаконно и советуют пенсионерам защищать свои права.