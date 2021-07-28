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На КПВВ «Станица Луганская» открыли пункт вакцинации от COVID-19

28 июля 2021, 22:16

На КПВВ «Станица Луганская» открыли пункт вакцинации от COVID-19

Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Пункт вакцинации на КПВВ начал работать сегодня, 28 июля.

Вакцинация проводится в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.

Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП «Станично-Луганский ЦПМСД» по адресу 5-я линия, 39, с 9:00 до 15:00.

«Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19», – уточнили в ОГА.

На Луганщине сейчас действуют четыре центра массовой вакцинации по таким адресам:

  • Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;
  • Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;
  • Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП «Сватовская многопрофильная больница»;
  • Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

Кабмин на заседании 28 июля принял решение о том, что при въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.

Для пересечения КПВВ потребуется документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет). Если таких документов нет, нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.

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