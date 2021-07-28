На КПВВ «Станица Луганская» открыли пункт вакцинации от COVID-19

Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.
Пункт вакцинации на КПВВ начал работать сегодня, 28 июля.
Вакцинация проводится в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.
Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП «Станично-Луганский ЦПМСД» по адресу 5-я линия, 39, с 9:00 до 15:00.
«Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19», – уточнили в ОГА.
На Луганщине сейчас действуют четыре центра массовой вакцинации по таким адресам:
Кабмин на заседании 28 июля принял решение о том, что при въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.
Для пересечения КПВВ потребуется документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет). Если таких документов нет, нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.