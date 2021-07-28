На КПВВ «Станица Луганская» открыли пункт вакцинации от COVID-19

Жители временно неподконтрольных украинской власти районов Луганщины теперь могут сделать бесплатную прививку от коронавируса непосредственно на КПВВ «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Пункт вакцинации на КПВВ начал работать сегодня, 28 июля.



Вакцинация проводится в среду и пятницу с 9:00 до 12:00.



Также получить вакцину можно в пункте прививки КНП «Станично-Луганский ЦПМСД» по адресу 5-я линия, 39, с 9:00 до 15:00.



«Сейчас в этих пунктах в наличии вакцина Moderna и Coronavac. Желающим привиться вакциной Pfizer можно обращаться в центры массовой вакцинации от COVID-19», – уточнили в ОГА.



На Луганщине сейчас действуют четыре центра массовой вакцинации по таким адресам:

Северодонецк, пр. Химиков, 28, городской Дворец культуры;

Старобельск, площадь Базарная, 1, здание администрации местного рынка;

Сватово, пер. Промышленный, 11, админкорпус КНП «Сватовская многопрофильная больница»;

Новоайдар, ул. Независимости, 20/3, админкорпус КНП «Новоайдарская многопрофильная больница».

Кабмин на заседании 28 июля принял решение о том, что при въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса.



Для пересечения КПВВ потребуется документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, или справка 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет). Если таких документов нет, нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.



При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.