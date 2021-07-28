На КПВВ Донбасса возвращают сдачу экспресс-тестов

При въезде на подконтрольную Украине территорию через КПВВ Донбасса и админграницы Крыма необходимо снова будет сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса. Об этом сообщает министерство здравоохранения Украины по итогам заседания правительства.



Сегодня Кабинет министров внес изменения в «карантинное» постановление № 1236. Ранее сообщалось, что оно ужесточает правила пересечения границы Украины.



В Минздраве уточнили, что изменения затронут и КПВВ.



Так, для пересечения КПВВ при отсутствии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации от COVID-19 (кроме лиц до 18 лет), нужно будет сдать бесплатный экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.



Отметим, что украинские пограничники не будут брать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.



Новые правила пересечения границы и КПВВ вступят в силу через 7 дней после публикации обновленного постановления Кабмина.

С 17 июня сдача тестов и самоизоляция для пересекающих КПВВ были отменены правительством.