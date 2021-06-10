Вакцинация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину, предупредила ГПСУ

Вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не дает права на въезд в Украину, так как вакцина не включена в перечень Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.



«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Спутник V". Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», — отмечается в сообщении.



В ГПСУ сообщили, что для въезда в Украину иностранцы, кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста, который провели не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Документ о вакцинации должен быть на английском языке или с переводом на английский язык.