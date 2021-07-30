Зеленский в Авдеевке поздравил с днем освобождения и представил нового командующего ООС

Зеленский в Донецкой области. Фото пресс-службы

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкую область.



Здесь глава государства посетил Авдеевку и поздравил город с седьмой годовщиной освобождения от незаконных вооруженных формирований.



Также он представил нового командующего Объединенных сил Александра Павлюка, который сменил на этом посту Владимира Кравченко.



«Мне кажется, что представление в такой день — день освобождения нашего украинского города на Донбассе — это хороший знак, символ надежды, что свободная и мирная жизнь наступит во всех временно оккупированных городов и сел на востоке украинской суверенной земли», — подчеркнул Зеленский.





Кроме того, сегодня в Донецкой области под председательством президента состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На повестке дня заседания — восемь вопросов.