Президент Украины Владимир Зеленский в своем недавнем интервью говорил о моральном выборе, призывая жителей Донбасса, которые считают себя «русскими», уезжать в Россию. Такое мнение высказал спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в программе «Взгляд с Банковой» телеканала «Дом».



«Я увидел то, что я и так знаю, общаясь с президентом, – что это лично для него больная тема. Он понимает историческое значение происходящего. Он проводит очень верные исторические параллели, как с Германской Демократической Республикой, когда разделенная Германия после длительного периода оккупации все равно вернулась в состав объединенной Германии», – отметил Арестович.



По его словам, Зеленский прямо обращается к людям и говорит с точки зрения морального выбора.



«Он обозначает не политическую позицию, потому что многие успели прочитать в этом "чемодан – вокзал – Россия". Он говорит, что мы должны сделать моральный выбор. Он выступал с точки зрения морально-этического выбора. Это, на мой взгляд, самое верное обращение в нынешней ситуации. Он сделал акцент на моральном выборе человека, одновременно обозначив несколько вещей. Что, во-первых, "мы о вас помним, вы – наши, мы ни на секунду о вас не забудем, и обязательно вернем". Что касается тех, кто сознательно приветствует оккупацию, отделение отдельных районов Донецкой и Луганской области от Украины и присоединение их к России. Он говорит: "Вам нужно сделать выбор. Если вы настолько любите Россию, то переедьте туда". Это правильный моральный выбор», – считает спикер украинской делегации в ТКГ.



Арестович подчеркивает, что сквозь «толщу российской пропаганды» могло пробиться только искреннее эмоциональное обращение именно по моральной линии, которое и сделал Владимир Зеленский.



«И, конечно, президент – это ньюсмейкер №1, его речь будет внимательно выслушана и разобрана. Но семь лет пропаганды делают свое дело. А вот эмоциональное обращение, эмоциональный прорыв, обращение к совести людей – это работает всегда. Он сделал, по-моему, блестящее обращение в этом смысле», – заключил Алексей Арестович.







Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом». В эфире телеканала глава государства рассуждал об оккупации украинских территории, национальной идентичности, договоренностях с Россией. «Новости Донбасса» собрали главные тезисы, озвученные президентом.