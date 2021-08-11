Обстрел на Донетчине: ранен украинский военный

На Донбассе один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил огнестрельные осколочные ранения в результате обстрела. Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки «Восток».



Отмечается, что после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья военнослужащего – удовлетворительное.



«О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон», – сказано в сообщении.



Ранее «Восток» сообщил, что незаконные вооруженные формирования открыли артиллерийский огонь по гражданской инфраструктуре села Новомихайловка в Марьинском районе на Донетчине.



В обстрелянном сегодня утром поселке Новоселовка Вторая повреждены минимум три дома и одна хозпостройка. В населенном пункте пропали электричество и мобильная связь. В результате обстрела погиб 86-летний местный житель.