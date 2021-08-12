Киркорову запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну сроком на три года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ответ СБУ.



В июне министерство культуры и информполитики по представлению СБУ включило Киркорова в список людей, которые угрожают национальной безопасности. Однако в том же месяце певца исключили из перечня.



Тогда СБУ заявило, что Киркорова исключили из списка из-за наличия судебных прецедентов.



Вместе с тем СБУ решила запретить Киркорову въезд в страну. Спецслужба объяснила запрет «интересами обеспечения национальной безопасности Украины». Соответствующее решение было принято 7 июня, следует из ответа на запрос журналистов.