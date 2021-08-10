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Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса

10 августа 2021, 22:04

Масочный режим в транспорте и отмена массовых мероприятий: «ЛНР» ввела новые ограничения из-за коронавируса

Из-за роста заболеваемости коронавирусом группировка «ЛНР» ввела ряд новых карантинных мер.

В решении «чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР», в частности, указано, что работодатели должны контролировать ношение сотрудниками масок или респираторов, а также не допускать их в занимаемые здания или служебный транспорт без лицевых масок (респираторов).

Главам «администраций» городов и районов и перевозчикам «ЧСПК» предписала не допускать работу водителей пассажирского транспорта, включая такси, без лицевых масок (респираторов) и также не допускать перевозку пассажиров без масок.

Согласно «документу», с 11 августа и «до особого распоряжения» на контролируемой «ЛНР» территории приостанавливается:

  • проведение физкультурных мероприятий и спортивных соревнований (за исключением мероприятий без участия зрителей или с количеством участников не более 50 человек при условии соблюдения противоэпидемических требований);
  • проведение выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей в помещениях без посадочных мест;
  • работа танцевальных залов (площадок), в том числе в кафе и ресторанах;
  • проведение культурно-массовых и развлекательных мероприятий (ограничения не распространяются на публичные мероприятия с количеством участников не более 50 человек, при условии соблюдения правил безопасности);
  • работа кинотеатров, театров, кино-концертных залов (однако если соблюдается заполняемость зала не более 30% – им работать разрешается);
  • проведение работодателями любых массовых мероприятий, в том числе праздничных корпоративов;
  • работа аквапарков.

Кроме того, допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы должен быть ограничен из расчета на одного человека не менее 10 кв. м площади зала.

Ранее на подконтрольной группировке «ЛНР» территории было ограничено время работы предприятий общественного питания, а также сокращено число очных мероприятий из-за ситуации с ковидом.

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