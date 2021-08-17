Деоккупация и невмешательство РФ. В законопроекте указали условия для выборов в Донецке и Луганске

Правительственный законопроект о государственной политике переходного периода на оккупированной части Донбасса и Крыма предлагает закрепить условия проведения на этих территориях после деоккупации.
Согласно тексту законопроекта, на временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.
Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы — еще и одновременно с очередными местными выборами в Украине. Местные референдумы — не ранее, чем после проведения местных выборов.
Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы относительно выборов, референдумов.
Законопроект определяет, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:
Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях формируются по результатам местных выборов.
Люди, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранным на местных выборах и занимать должности.
Не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ. Исключение — те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администрацией по принуждению.
4 августа Кабинет министров одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа. Текст законопроекта появился на сайте парламента 16 августа.
Одидается, что законопроект рассмотрит парламент осенью.