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Деоккупация и невмешательство РФ. В законопроекте указали условия для выборов в Донецке и Луганске

17 августа 2021, 12:23

Деоккупация и невмешательство РФ. В законопроекте указали условия для выборов в Донецке и Луганске

Правительственный законопроект о государственной политике переходного периода на оккупированной части Донбасса и Крыма предлагает закрепить условия проведения на этих территориях после деоккупации.

Согласно тексту законопроекта, на временно оккупированных территориях ни общегосударственные выборы, ни местные выборы, ни референдумы не проводятся.

Общегосударственные выборы и всеукраинские референдумы на деоккупированных территориях могут быть проведены только при условии соблюдения требований Конституции и законодательства Украины. Местные выборы — еще и одновременно с очередными местными выборами в Украине. Местные референдумы — не ранее, чем после проведения местных выборов.

Выборы и референдумы на деоккупированных территориях проводятся с обязательным соблюдением стандартов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета Европы относительно выборов, референдумов.

Законопроект определяет, что выборы на деоккупированных территориях проводятся только в случае возможности обеспечить:

  1. недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;
  2. соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
  3. соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
  4. свободу предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных средств массовой информации на деоккупированных территориях;
  5. безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, других международных организаций и иностранных государств

Верховная Рада Автономной Республики Крым и органы местного самоуправления на деоккупированных территориях формируются по результатам местных выборов.

Люди, которые своими решениями, действиями или бездействием подрывали основы национальной безопасности и обороны Украины или нарушали права и свободы человека, или же способствовали таким действиям, ограничиваются в праве быть избранным на местных выборах и занимать должности.

Не могут быть избранными на местных выборах или занимать должности лица, которые были в составе оккупационных сил РФ, оккупационных администраций РФ. Исключение — те, кто обеспечивал жизнедеятельность временно оккупированных территорий и не причинил вреда жизни и здоровью граждан, а также те, кто был в составе оккупационных сил или администрацией по принуждению.

4 августа Кабинет министров одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа. Текст законопроекта появился на сайте парламента 16 августа.

Одидается, что законопроект рассмотрит парламент осенью.

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