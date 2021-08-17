Наоборот нужно вернуть: Разумков – о призыве Зеленского к жителям ОРДЛО выезжать в Россию

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что власть должна работать для возвращения людей в Украину, в том числе тех, кто выехал из Донбасса. Об этом он заявил на брифинге в Полтавской области.



Спикер парламента таким образом ответил на вопрос о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что жителям оккупированного Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, нужно уезжать в Россию.



«Я думаю, что нам нужно сделать так, чтобы жители Донбасса и Крыма, и всей Украины чувствовали себя украинцами, и точно никуда не хотели ехать. Это задача всей власти. И нам наоборот нужно вернуть тех, кто не от хорошей судьбы поехали в Европу, в Российскую Федерацию, в другие страны мира – такие моменты были», – сказал Разумков.



Он также напомнил, что в 2019 году нынешняя команда власти шла на выборы с лозунгом «возвращать всех своих».



«Это правда, что большое количество людей из Донбасса выезжало на территорию свободной Украины, но на тот момент власть не смогла обеспечить условия для нормального существования людей», – отметил спикер.



Он добавил, что на свободной территории смогли остаться и освоиться те, кто располагал средствами, но многие, не имея возможности оплачивать жилье или найти работу, выехали из Украины, в том числе в Россию.



«Мы должны работать над тем, чтобы люди возвращались», – подчеркнул Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу «Дом». В эфире телеканала глава государства рассуждал об оккупации украинских территории, национальной идентичности, договоренностях с Россией. «Новости Донбасса» собрали главные тезисы, озвученные президентом.