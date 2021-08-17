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В законопроекте назвали условия контактов с Россией и ее администрациями на Донбассе

17 августа 2021, 15:17

В законопроекте назвали условия контактов с Россией и ее администрациями на Донбассе

Правительственный законопроект о государственной политике переходного периода на оккупированной части Донбасса и в Крыму содержит условия контактов украинских органов и чиновников с Россией и ее оккупационными администрациями.

Согласно тексту законопроекта, установление связей и взаимодействие органов государственной власти Украины, их должностных лиц с оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами допускается «исключительно с целью обеспечения национальных интересов Украины для защиты прав и свобод человека и гражданина, выполнение международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, содействие восстановлению территориальной целостности Украины».

Также в документе уточняется, что украинские депутаты, чиновники и органы могут контактировать с российской стороной и ее оккупационными администрациями только получив полномочия от президента Украины.

«Не допускается установление связей и взаимодействие народных депутатов Украины, депутатов местных советов, органов местного самоуправления Украины, их должностных лиц с Российской Федерацией, ее государственными органами и органами местного самоуправления, оккупационными силами и оккупационными администрациями Российской Федерации, их должностными лицами по вопросам, связанных с преодолением последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, без полномочия на это от Президента Украины», — сказано в законопроекте.

4 августа Кабинет министров одобрил законопроект об основах государственной политики переходного периода. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 10 августа. Текст законопроекта появился на сайте парламента 16 августа.

Одидается, что законопроект рассмотрит парламент осенью.

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