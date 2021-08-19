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Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной

19 августа 2021, 12:50

Германия назначила уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной

Правительство Германии в среду, 18 августа, назначило уполномоченного по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Об этом передает DW со ссылкой на министерство экономики и энергетики ФРГ.

Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода «Северный поток-2».

Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

В сообщении министерства отмечается, что немецкое правительство будет прилагать усилия для «продолжением соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет», чтобы обеспечить транзит по окончании действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

Специально уполномоченный должен будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и по Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, который будет отвечать интересам всех сторон. В его задачи будет входить, в частности, выработка компромисса. Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики ФРГ, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел ФРГ.

Ранее председатель правления корпорации Алексей Миллер компании «Газпром» заявил о готовности продолжить транспортировку газа через территорию Украины после 2024 года по новым контрактам исходя из технического состояния украинской газотранспортной системы и экономической целесообразности.

Украина с международными партнерами будет бороться против сертификации оператора «Северного потока – 2» даже после завершения строительства газопровода. 

Кремль говорит, что переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса.

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