«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19

В отдельных районах Донецкой области выявили за сутки 402 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 35 заболевших ранее.



С начала пандемии «ДНР» подтверждает 53 777 случаев инфицирования COVID-19, из которых 44 060 человек выздоровели, летальных случаев — 3948.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за сутки зарегистрировали 1 732 новых случая заболевания COVID-19, что на 132 случая больше, чем днем ранее. Кроме этого, 763 человека выздоровели, 38 — умерли.