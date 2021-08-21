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МИД Украины заявил, что будут ответные меры на новые российские санкции

21 августа 2021, 19:26

МИД Украины заявил, что будут ответные меры на новые российские санкции

Министерство иностранных дел Украины выразило протест против введения правительством РФ новых санкций в отношении украинских дипломатов, народных депутатов и представителей гражданского общества.

«Этот противоправный шаг является продолжением РФ агрессии против Украины во всех ее формах и проявлениях. Рассматриваем такие агрессивные действия России как шаги отчаяния от провальной работы российской дипломатии на международной арене, провокацию накануне инаугурационного саммита Крымской платформы», – говорится в заявлении украинского МИД.

В ведомстве подчеркивают, что никакое давление со стороны РФ не остановит последовательную политику Украины по противодействию российской агрессии.

«Продолжим прилагать последовательные усилия для прекращения оккупации Россией временно оккупированных украинских территорий, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – заявили в МИД.

Там также добавили, что украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права.

Россия расширила список граждан Украины, против которых вводятся санкции. Под ограничения, в том числе, попали глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко. Всего в обновленный перечень добавили 73 человека. Таким образом, под санкциями РФ находятся 922 гражданина Украины.

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