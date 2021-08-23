Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага Украины в географическом центре страны

Церемония поднятия флага Украины прошла в географическом центре страны — селе Марьяновка Черкасской области.



В мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, представители центральной и местной власти.





Параллельно флаги Украины были подняты в других регионах страны.



Сегодня, 23 августа, в Украине отмечается День государственного флага.



В целом в Украине ко Дню флага и Дню независимости была запланирована установка рекордно высоких флагов как минимум в 17 областях. По данным экспертной организации StateWatch, на такой проект могут потратить 170,7 миллиона гривен из государственного и местных бюджетов.



В минувшую пятницу в Херсоне при установке упал 70-метровый флагшток.