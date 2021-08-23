В Славянске медики перекрыли трассу на Харьков с требованиями по зарплате

В Славянске медработники устроили пикет и перекрыли трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основные требования участников акции – выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц, передает «Восточный вариант».



В акции протеста участвуют несколько десятков человек. Медики не согласны с теми коэффициентами, которые насчитала для них Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Согласно медреформе, НЗСУ сейчас финансирует зарплаты медработников города.



Особенно критическое положение, по словам митингующих, сложилось у врачей, через которых не проходит большое количество пациентов. В частности, это касается сотрудников психоневрологического диспансера.



«У меня насчитано 50 гривен за один прием. Такую сумму я зарабатываю для больницы. Но, во-первых, у меня нет такого потока людей, как у терапевта, например, а во-вторых, с этих 50 гривен еще идут отчисления на больницу, и мне остается меньше половины», – говорит врач-психиатр Роман Ярошенко.



Медики требуют встречи с представителями областного департамента здравоохранения или НСЗУ. Если их требования не будут услышаны, протестующие грозят перекрыть один из самых загруженных перекрестков Славянска.

Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтверждала факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.



Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля. Как сообщил глава ВГА Славянска Вадим Лях, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности.



Из-за недофинансирования со стороны НСЗУ в Славянске в больницах областного и местного подчинения сокращают медицинских работников.