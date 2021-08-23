Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ

Протестующие в Славянске медики два часа перекрывали трассу на Харьков, требуя решить проблемы с зарплатой. Они прекратили акцию после договоренности о встрече с представителем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в Facebook.



«К сожалению, ситуация с выплатами зарплатной задолженности сотрудникам городской клинической больницы за минувшую неделю не разрешилась. Деньги от НСЗУ на счета лечебного учреждения так и не поступили. Есть вопросы с недофинансированием НСЗУ и других медицинских заведений областного подчинения. Это побудило медиков выйти на акцию протеста», – констатировал Лях.



По его словам, он убедил протестующих прекратить акцию и провести переговоры с НСЗУ.



«Через профильный областной департамент связались с НСЗУ. Их представитель сможет прибыть в Славянск в четверг, 26 августа. В этот день, в 15:00, и соберем "круглый стол" с инициативной группой протестующих, руководителями всех медучреждений – как областного, так и местного подчинения, руководством области и, конечно, сотрудником НСЗУ», – сообщил глава ВГА.

Утром 23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрыли трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основные требования участников акции – выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц.



Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтвердила факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.



Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. По состоянию на середину августа задолженность НСЗУ перед медиками Славянска составила 9 миллионов гривен.