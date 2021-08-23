Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ

23 августа 2021, 15:20

Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ

Протестующие в Славянске медики два часа перекрывали трассу на Харьков, требуя решить проблемы с зарплатой. Они прекратили акцию после договоренности о встрече с представителем Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в Facebook.

«К сожалению, ситуация с выплатами зарплатной задолженности сотрудникам городской клинической больницы за минувшую неделю не разрешилась. Деньги от НСЗУ на счета лечебного учреждения так и не поступили. Есть вопросы с недофинансированием НСЗУ и других медицинских заведений областного подчинения. Это побудило медиков выйти на акцию протеста», – констатировал Лях.

По его словам, он убедил протестующих прекратить акцию и провести переговоры с НСЗУ.

«Через профильный областной департамент связались с НСЗУ. Их представитель сможет прибыть в Славянск в четверг, 26 августа. В этот день, в 15:00, и соберем "круглый стол" с инициативной группой протестующих, руководителями всех медучреждений – как областного, так и местного подчинения, руководством области и, конечно, сотрудником НСЗУ», – сообщил глава ВГА.

Утром 23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрыли трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основные требования участников акции – выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц.

Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтвердила факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.

Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. По состоянию на середину августа задолженность НСЗУ перед медиками Славянска составила 9 миллионов гривен.

Читайте также:

В Славянске идет массовое сокращение медперсонала

Еще по теме

Места
Славянск
Прочее
Протест
Люди
Медики Вадим Лях

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
09:32
«ЛНР» сообщила о 8 умерших за сутки от коронавируса
00:19
Донбасс. Итоги недели 16 - 22 августа
23:00
Жильцы дома с аварийной крышей под Шахтерском пока не могут вернуться в свои квартиры
21:40
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
18:05
На неподконтрольной Донетчине – более ста новых пациентов с пневмонией
17:59
ОБСЕ подтвердила гибель мужчины в Луганске в результате взрыва
11:01
Почти 100 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировала «ЛНР»
23:09
В «ДНР» признали, что в Донецке почти не осталось работающих шахт
20:55
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
17:58
«ДНР»: В селе под Шахтерском обрушилась кровля пятиэтажного дома
13:59
«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник
11:32
«ДНР» заявила о 35 умерших и 402 заболевших COVID-19
09:26
«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли
22:40
По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа
все новости
17:23
Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ на поддержку экономики
16:58
Электронные паспорта в Украине приравняли к бумажным, закон вступил в силу
16:51
Крымская платформа: Рада приняла обращение и потребовала от РФ вывести свои войска из Украины
15:56
В Святогорске достроили отделение реабилитации для ветеранов
15:20
Медики Славянска разблокировали трассу, им пообещали встречу с НСЗУ
15:10
Россию признали оккупантом по итогам саммита Крымской платформы. Зеленский предложил Москве обсудить деоккупацию полуострова
14:58
США на Крымской платформе: Мы хотим поставить Россию на ее место
14:33
В Кремле назвали саммит Крымской платформы «недружественным по отношению к России»
14:20
Министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы «Северного потока — 2»
13:47
Осматривают «военные»: «ДНР» устроила массовые проверки на дорогах
13:26
ЕС продолжит политику непризнания незаконной аннексии Крыма – президент Евросовета
12:59
Шмыгаль озвучил сумму экономических потерь Украины от оккупации Крыма
12:25
На Луганщине за сутки подтвердили 14 новых случаев коронавируса
12:04
Зеленский: Оккупация Крыма ставит под сомнение всю международную систему безопасности
11:46
В Киеве начался саммит Крымской платформы
все новости
ВИДЕО
«Ташкент» арестован в Москве, Путин раскритиковал документ по Донбассу. Дайджест НД ►
22 августа, 21:40
Как «Л-ДНР» идеологически «прокачивают» молодежь. Донбасс сегодня ►
21 августа, 20:55
От «Азбуки ДНР» до «формулы Штайнмайера»: Дайджест НД ►
15 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция