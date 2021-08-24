Россия угрожает последствия странам-участникам Крымской платформы

Россия угрожает последствия государствам и международным организациям, которые приняли участие в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа. Об этом заявила представительница МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.



«Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных государств, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность России, неизбежно должным образом отразится на наших отношениях», — сказала она.



Захарова назвала Крымскую платформу «чистой воды популизмом» и «оторванным от реальности политическим спектаклем».

Учредительный саммит «Крымской платформы» состоялся в Киеве предыдущего дня, 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.



Эта инициатива — международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а тем самым и укрепление европейской и глобальной безопасности.