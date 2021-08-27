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В Славянск поступил транш НСЗУ на долги по зарплате медиков

27 августа 2021, 20:57

В Славянск поступил транш НСЗУ на долги по зарплате медиков

В Славянск поступила часть средств от Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), которую направят на погашение зарплатных долгов медикам. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях в Facebook.

По его словам, транш НСЗУ пришел 26 августа. «Сотрудникам областной детской больницы начали выплачивать задолженность по зарплате», – отметил Лях.

Он сообщил, что долг НСЗУ перед городской клинической больницей за пролеченные пакеты услуг достиг 11 млн грн.

«Какие-то из пакетов погашены не будут из-за несоответствия возможностей лечебного учреждения изменившимся условиям договора. Какие-то средства, пусть не в полном объеме, но зайдут. Остальное больница намерена отстаивать в суде», – написал Лях.

Он уточнил, что на встрече с представителями НСЗУ была достигнута договоренность, что по дополнительному соглашению клиническая больница получит около 6 млн грн.

«Эти средства, по словам начальницы Восточного департамента Национальной службы здоровья Натальи Будяк, должны поступить в конце этой или начале следующей недели. Они будут сразу направлены на выплату задолженности по зарплате за июль», – сообщил глава ВГА.

Он добавил, что оставшуюся сумму долга в 5 млн будут «изыскивать из местных средств», хоть в бюджете города эти деньги не были предусмотрены.

23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрывали трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основными требованиями участников акции были выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Протестующие разблокировали трассу после договоренности о встрече с представителем НСЗУ.

Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтвердила факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.

Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. 

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