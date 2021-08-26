НСЗУ предлагает медикам Славянска судиться за невыплаченные деньги

В Славянске, где сложилась критическая ситуация с недофинансированием городской клинической больницы, сегодня прошла встреча с представителями Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), передает «С плюс».



Во встрече участвовали руководители лечебных учреждений, руководство города, представители обгосадминистрации, медики Славянска.



Обсуждали задолженность по выплате заработной платы, которая возникла из-за отсутствия финансирования со стороны НСЗУ за якобы невыполнение городской клинической больницей условий договоров.



В НСЗУ утверждают, что больница не обеспечила централизованную систему подачи кислорода в роддоме, а также круглосуточный пост врачей-невропатологов в инсультном отделении и ангиограф для лечения инфарктов.



Руководство больницы настаивает, что с самого начала договоры были заключены именно с учетом таких обстоятельств, но НСЗУ после проверки посчитало их нарушениями и прекратило финансирование по трем пакетам.



Представители НСЗУ констатировали, что за период с 1 апреля по 1 июля не могут оплатить услуги больницы, потому что в это время действовали требования по централизованному кислороду, и у них нет оснований для финансирования. Спор предложили решать в судебном порядке.



В то же время с июля финансирование родов пообещали восстановить, поскольку с этого времени было отменено требование по стационарной подаче кислорода, и разрешили использовать кислородные концентраторы.



Всего из 11 млн грн задолженности НСЗУ обещает вернуть около 5 млн грн. Компенсировать разницу местные власти планируют из своего бюджета.

23 августа медработники Славянска устроили пикет и перекрывали трассу на Харьков в районе Семеновской транспортной развязки. Основными требованиями участников акции были выплата задолженности по зарплате и решение проблем с недофинансированием больниц. Протестующие разблокировали трассу после договоренности о встрече с представителем НСЗУ.



Ранее начальница отдела здравоохранения Славянского горсовета Елена Джим подтвердила факт задержки финансирования от Национальной службы здоровья Украины и образования задолженности по зарплате медикам.



Первый транш НСЗУ поступил в город 30 июля, пришла сумма 4,25 млн грн, однако это только часть задолженности. По состоянию на середину августа задолженность НСЗУ перед медиками Славянска составляла 9 миллионов гривен.