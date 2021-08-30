Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина придерживается своих обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе, но не будет молчать в ответ на нарушения договоренностей.



«За последнее время мы видим обострение. Мы видим что делают так называемые "ДНР" и "ЛНР". Все помнят Авдеевку. К сожалению, и вчера, и позавчера мы видели снова обстрелы, нарушения тех договоренностей, которые были взяты всеми сторонами процесса. Но только Украина выполняет свои обязательства, сегодня действительно придерживается достигнутого в Минске — договоренностей о прекращении обстрелов и ведения боевых действий», — сказал Разумков во время брифинга в Донецкой области.



Спикер Рады добавил: «Но мы точно не будем молчать, и будем защищать себя и своих военнослужащих и граждан, которые сегодня вынуждены жить в таких условиях. А все, что будет зависеть от нас, от армии, от военно-гражданской администрации я уверен, мы будем делать».



Разумков назвал обстрел Авдеевки «серьезным нарушением договоренностей, потому что применялись и 120-мм минометы, и 122-мм ствольная артиллерия». Он также напомнил, что в результате обстрелов получили ранения военнослужащие, один из них находится в тяжелом состоянии.

По словам спикера Рады, все допущенные нарушения должны фиксировать представители ОБСЕ, но так происходит не всегда.



«Большая зона ответственности лежит и на коллегах из ОБСЕ, которые должны это фиксировать. И мы не один раз об этом говорили. Вы знаете мою позицию — очень бы хотелось, чтобы она [фиксация] функционировала круглосуточно, а не с утра и до трех или пяти [вечера]. А иногда в такие моменты мы не видим там миссию. Извините, надо быть слепыми, чтобы не видеть такие случаи. А они [наблюдатели ОБСЕ] должны быть объективными, просто объективными, чтобы и мы, и весь мир понимал, кто, что делает, кто за что отвечает», — подчеркнул он.

В субботу, 28 августа, незаконные вооруженные формирования обстреляли район Авдеевки. Пострадали десять украинских военнослужащих.