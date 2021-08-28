Авдеевку обстреляли из запрещенных минометов: ранен военный, а поезд из Киева не доехал

Утром 28 августа боевики обстреляли из 120-мм минометов прифронтовую Авдеевку в Донецкой области. Один украинский военнослужащий получил ранения. Информация о повреждениях уточняется.



Обстрел начался около 6:20, после чего продолжился около 9:00 и 10:00.



«Обстрел произошел. По состоянию на 8:00 было выпущено более 25 мин калибром 120 мм. Но есть информация, что час назад (около 10:00 — прим.) был еще один обстрел. На место выехали и там работают сейчас представители СЦКК, которые проводят фото- и видеофиксацию», — прокомментировали «Новостям Донбасса» в штабе ООС.



Там сообщили, что пострадавший военнослужащий доставлен в медучреждение в удовлетворительном состоянии. Его жизни ничего не угрожает.



О том, какие районы Авдеевки оказались в зоне обстрела, в штабе не смогли назвать без результатов работы СЦКК, которая в данный момент продолжается на месте происшествия.



Местные жители сказали «Новостям Донбасса», что таких обстрелов они не слышали уже давно.



От собеседников «Новостей Донбасса» на железной дороге и местных жителей стало известно, что сегодня в Авдеевку не доехал поезд «Киев-Авдеевка» (136О), который ежедневно прибывает в 9:10. Поезд досрочно завершил поездку на станции «Очеретино».



По сорвам одного из собеседников НД, возможной причиной, по которой поезд не прибыл в город, стало то, что во время обстрела была перебита высоковольтная линия 110кВ «Центральная — Очеретино», которая снабжает подстанцию «Авдеевка Тяговая».