До 30 августа поезда не будут доезжать в Авдеевку из-за обстрела

Из-за обстрела Авдеевки «Укрзализныця» ограничила движение поездов поблизости станции в прифронтовом городе.



Пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций «Покровск» и «Очеретино» до 30 августа.



Так, поезда №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до 30 августа включительно будут курсировать до станции «Покровск». Пассажиров из Покровска до Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами.



Движение пригородных поездов до 30 августа ограничено до станции «Очеретино».



В день обстрела, 28 августа, работники станции «Авдеевка» и пассажиры были эвакуированы в укрытия.



Пострадавших среди железнодорожников нет.