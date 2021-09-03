На Донетчине два класса школ отправили на самоизоляцию, коронавирусом заболели учителя и дети

В Донецкой области в двух территориальных громадах два класса школ ушли на самоизоляцию из-за ковида. Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева на брифинге в пятницу.



Она сообщила, что на сегодня в области первой дозой вакцины привиты 57% учителей, второй дозой – 28%.

«Есть громады, в которых фактически вакцинировано 90-98% педагогических и технических работников. Есть громады, в которых этот процесс идет медленно», – отметила Татьяна Сидашева.



По ее словам, уже есть первые случаи заболевания детей и учителей, и именно в тех громадах, где педагоги не вакцинированы от коронавируса на должном уровне.



«На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Два класса – один в Добропольской территориальной громаде и один в Николаевской громаде – дети пошли на самоизоляцию из-за того, что заболели их одноклассники и заболели учителя. Именно в этих громадах низкий процент вакцинации педагогических работников», – сказала директор департамента.