«Мы не прячемся». Глава МИД заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского с президентом России Владимира Путина. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Мы не прячемся от такой встречи и готовы к ней, но у нас создается впечатление, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать такой встречи», — сказал Кулеба в эфире программы «Подробности недели» на телеканале «Интер».



Ранее в Кремле подтвердили, что Путин готов встретиться с Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече российская сторона обсуждать отказывается.



2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров двух стран в этом году вряд ли возможна.

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