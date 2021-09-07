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Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Будут просить у США статус основного союзника

07 сентября 2021, 14:00

Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Будут просить у США статус основного союзника

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 8 сентября. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.

«На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. На повестке дня — проект постановления (№5380) об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО», — написала Туний.

Пресс-секретарь обнародовала скан распоряжения спикера, в котором отмечается, что внеочередное пленарное заседание созывается в связи с требованием 153 народных депутатов.

Неделей ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила США. Главным результатом двухсторонних встреч стала декларация о стратегическом партнерстве штатов и Украины.

В документе США декларируют поддержку украинского оборонного сектора и реформ. Украина, в свою очередь, обязалась продолжать демократические изменения.

Так, «Укроборонпром» заключил контрактов на общую сумму $2,5 млрд, $463 млн долларов правительство США выделит на реализацию реформ в Украине, еще $45 млн — на гуманитарные нужды.

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