Верховная Рада проведет внеочередное заседание. Будут просить у США статус основного союзника

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 8 сентября. Об этом в своем Facebook сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний.



«На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного. На повестке дня — проект постановления (№5380) об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО», — написала Туний.



Пресс-секретарь обнародовала скан распоряжения спикера, в котором отмечается, что внеочередное пленарное заседание созывается в связи с требованием 153 народных депутатов.

Неделей ранее украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским посетила США. Главным результатом двухсторонних встреч стала декларация о стратегическом партнерстве штатов и Украины.



В документе США декларируют поддержку украинского оборонного сектора и реформ. Украина, в свою очередь, обязалась продолжать демократические изменения.



Так, «Укроборонпром» заключил контрактов на общую сумму $2,5 млрд, $463 млн долларов правительство США выделит на реализацию реформ в Украине, еще $45 млн — на гуманитарные нужды.