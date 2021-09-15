Разумков: Законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма требует дополнительного обсуждения

Законопроект о госполитике переходного периода требует дополнительных обсуждений с учетом переговоров в Минском и Нормандском форматах для сохранения международной поддержки Украины. Об этом заявил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает «Интерфакс-Украина».



«Здесь вопрос нужно будет более детально прорабатывать. Чтобы ненароком не создать каких-то зон турбулентности, и поддержка Украины, которая существует на уровне Европейского Союза, США, сохранилась. Потому что мы знаем, что санкции привязаны к "Минску". Я об этом говорил с коллегами, участвующими в Минском, Нормандском форматах», — сказал Разумков.



Спикер парламента отметил, что законопроект пока находится в комитете Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.



«Его еще не предлагали к рассмотрению в зале. Там есть разные нормы, в том числе те, которые надо будет обсуждать дополнительно. Но когда это произойдет — я сейчас не готов ответить», — сказал глава ВР.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о переходном периоде для Донбасса и Крыма. Его цель — предоставить понятную стратегию и прозрачный механизм возвращения временно неподконтрольных территорий.



В РФ резко критикуют законопроект о переходном периоде в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Президент РФ Владимир Путин заявил, что, приняв данный закон, Украина в одностороннем порядке выйдет из Минского процесса.