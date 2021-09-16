В ЕС осудили отказ России продлить мандат миссии на границе с Украиной

На заседании Постоянного совета ОБСЕ сегодня было принято заявление по поводу отказа России продлить мандат пограничной наблюдательной миссии в КПП «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября.



В опубликованном документе говорится, что Европейский Союз сожалеет о таком решении Российской Федерации и считает это «досадным политическим сигналом, подтверждающим отсутствие у России политической воли внести свой вклад в мирное разрешение конфликта».



В заявлении отмечается, что с 2014 года эта миссия предоставляла информацию о передвижениях через неподконтрольный Украине участок границы. Вместе с СММ ОБСЕ и Трехсторонней контактной группой миссия по наблюдению за границей является важным инструментом ОБСЕ для разрешения конфликта.



«В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров и начала свои дестабилизирующие акты агрессии на востоке Украины, являющиеся вопиющим нарушением международного права и принципов и обязательств ОБСЕ. Вот почему мы снова призываем Россию немедленно прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку пророссийским вооруженным формированиям, и мы по-прежнему глубоко обеспокоены присутствием российской военной техники и личного состава на суверенной территории Украины», — говорится в заявлении.



Авторы документа подчеркивают, что Минские соглашения предусматривают постоянный мониторинг российско-украинской границы и проверку со стороны ОБСЕ, что имеет решающее значение для устойчивого политического решения конфликта.