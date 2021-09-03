Резников: Блокировка Россией пограничной миссии может быть прецедентом для атак на другие мандаты ОБСЕ

Блокировка работы миссии участке российско-украинской границы на Донбассе может быть прецедентом для других мандатов ОБСЕ. Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает «РБК-Украина».



По его словам, Россия готовилась к отмене миссии ОБСЕ на границе, постепенно усложняя ее работу. Так, РФ настаивала на продолжении мандата миссии каждые два месяца, после чего объявила о прекращении ее работы.



«Это может быть прецедентом для последующих атак на другие мандаты ОБСЕ. Ведь мы неоднократно обращали внимание, что российская сторона создает препятствия в работе СММ ОБСЕ», – подчеркнул Резников.



Он добавил, что ликвидация наблюдательной миссии ОБСЕ на неконтролируемом участке украино-российской границы может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на оккупированный Донбасс.



«Это лишь подчеркивает, что эти действия абсолютно сознательны. Россия не стремится к миру. И не хочет иметь лишние глаза "на земле", которые фиксируют нарушения договоренностей и преступления. Это свидетельствует лишь об одном – скрывать реальную ситуацию на оккупированной части Донецкой и Луганской областей становится все сложнее. Ликвидация наблюдения может привести к увеличению поставок из России оружия и боеприпасов на временно оккупированные районы Украины. Кремль фактически вновь угрожает эскалацией», – отметил Резников.



Вице-премьер также добавил, что Россия своими действиями нарушает Минские договоренности, поскольку в них прописаны постоянный действующий мониторинг и верификация со стороны ОБСЕ государственной границы между Украиной и Россией.

Россия отказалась поддержать продление мандата миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска через государственную границу с Украиной «Гуково» и «Донецк» после 30 сентября 2021 года.



В министерстве иностранных дел Украины этот шаг Москвы назвали саботажем выполнения Минских соглашений. МИД рассматривает это как «свидетельство планов (РФ) продолжать и увеличивать поставки оружия, военного оборудования, боеприпасов, регулярных войск и наемников на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях».