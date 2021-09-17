На участки в Ростовской области, где голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей

На избирательные участки в приграничных районах Ростовской области России, где организованно голосуют жители ОРДЛО, не пустили наблюдателей, сообщает российская «Новая газета».



Как отмечает издание, это объясняется конфликтом «Закона о выборах» в РФ с законодательством о приграничных зонах.



По данным журналистов, в одном из таких районов — Тарасовском — явка составила 30% уже к 12 часам дня.

Сегодня в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Голосовать жители неподконтрольной Украине части Донбасса будут как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.