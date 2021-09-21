В дни российских выборов боевики блокировали доступ СММ ОБСЕ к пограничным пунктам пропуска

В дни, когда проходило голосование на выборах в Госдуму РФ, боевики на Донбассе запрещали доступ наблюдателям ОБСЕ к пунктам пропуска на границе с Россией. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за 20 сентября.



В частности, 18 сентября на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области член незаконных вооруженных формирований отказал СММ в проезде в сторону пункта пропуска «Успенка» на границе с Россией, сославшись на «распоряжения от командиров». В тот же день боевики не пропустили наблюдателей к пунктам пропуска в Мариновке и Новоазовске, мотивируя также «приказами от командиров» или угрозами безопасности в этом районе.



В тот же день на неподконтрольной части Луганщины в пункте пропуска на границе возле Изварино член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район, сославшись на отсутствие предварительного согласования.



19 сентября в Новоазовске пять членов вооруженных формирований, трое из которых были вооружены, отказали СММ в проезде в сторону пункта пропуска на границе, сославшись на угрозы безопасности в этом районе. В тот же день боевики не пропустили СММ к пункту пропуска в Успенке.



Во всех указанных случаях наблюдатели сообщили, что в то время, как боевики запрещали им доступ, гражданские лица и транспорт пересекали указанные пункты пропуска.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.