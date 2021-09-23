«ДНР» уверяет, что отправила голосовать за Думу 150 тысяч жителей неподконтрольной Донетчины

Более 150 тысяч жителей отдельных районов Донецкой области проголосовали на выборах РФ в минувшие выходные. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



При этом он сказал, что было «непросто» организовать подвоз местных жителей в Россию на участки для голосования.



По данным уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, на российских выборах в Госдуму проголосовали порядка 380 тысяч жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



Россия получила гораздо меньше голосов жителей отдельных районов Донбасса на выборах в Госдуму, чем рассчитывала. Об этом сообщил основатель «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский.

17-19 сентября в России прошло голосование на выборах в Государственную думу. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Жители неподконтрольной Украине части Донбасса голосовали как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.