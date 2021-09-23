ООН: Военный призыв «Л-ДНР» незаконен и опасен для местных жителей

Принудительный военный призыв со стороны незаконных вооруженных формирований «Л-ДНР» наталкивает местных мужчин на смертельную опасность. Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ).



По словам главы ММПЧУ Матильды Богнер, принудительный призыв подставляет местных жителей под уголовное преследование со стороны украинских правоохранителей.



Также известно, что группировки «Л-ДНР», объявив о призыве весной этого года, предупредили местных жителей о преследовании так называемых «уклонистов».

«ДНР» объявила призыв на «военную службу» мужчин 18-27 лет. Ранее «ЛНР» заявляла, что с 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор 200 мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».



Группировка «ЛНР» проводит очередные военные сборы резервистов. Предыдущий сбор «ЛНР» провела с 23 по 27 августа.





