«ЛНР» проведет очередные военные сборы резервистов

Группировка «ЛНР» проведет военные сборы резервистов. Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Сборы пройдут с 21 по 25 сентября и с 4 по 10 октября. К ним привлекут местных жителей призывного возраста, находящиеся в военном резерве «ЛНР».



Резервистов будут забирать прямо с предприятий и отправлять на пункты сбора.



Отдельно указано, что на военные сборы не распространяется антиковидные ограничения на проведение массовых мероприятий. При этом поручено обеспечить соблюдение социальной дистанции, использование масок и перчаток.

Предыдущий сбор «ЛНР» провела с 23 по 27 августа.



В этом году группировки «ДНР» и «ЛНР» проводят военные сборы практически каждый месяц.