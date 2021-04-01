С 1 апреля по 30 сентября в отдельных районах Луганской области будет проходить набор мужчин для обучения военно-учетным специальностям. Это следует из «указа» главы группировки «ЛНР» Леонида Пасечника.



Обучение будет проходить в течение шести месяцев на базе «народной милиции ЛНР» и будет приравнено к прохождению воинской службы. Набирать будут жителей ОРЛО в возрасте 18 до 27 лет.



Число кандидатов составит 200 человек. Они пройдут врачебную комиссию и психологическое тестирование.



К обучению не будут привлекаться жители, которые не могут быть призваны на военную службу.



На данный момент у «ЛНР» и «ДНР» служба в незаконных вооруженных формирований ведется по контракту. Однако среди местных жителей ходят разговоры о возможном введении срочной службы. Впервые сборы будут проводится на протяжении полугода — это может быть первым шагом к введению «срочки».